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06:05, 11 июля 2024Экономика

Сбер возобновит выдачи по «Семейной ипотеке»

Сбер пересмотрит условия по «Семейной ипотеке»
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Unsplash

Сбер планирует возобновить выдачу кредитов в рамках обновленной госпрограммы «Семейная ипотека». Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев в беседе с ТАСС.

По его словам, поданные с 10 июля заявки будут пересмотрены банком по новым условиям. Помимо этого, рефинансирование ранее взятой ипотеки будет доступно только семьям с детьми до шести лет, а также семьям, у которых есть ребенок с инвалидностью, уточнил специалист.

Как сообщил Минфин, программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Москвичи, жители Московской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга смогут получить до 12 миллионов рублей. Для остальных регионов этот показатель — до 6 миллионов рублей.

10 июля ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, что после введения в России новых ипотечных ограничений рынок новостроек избежит 50-процентного падения продаж, но цены скорректируются в пределах 10-15 процентов.

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      Юлия Мискевич
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