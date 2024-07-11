Сбер возобновит выдачи по «Семейной ипотеке»

Сбер пересмотрит условия по «Семейной ипотеке»

Сбер планирует возобновить выдачу кредитов в рамках обновленной госпрограммы «Семейная ипотека». Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев в беседе с ТАСС.

По его словам, поданные с 10 июля заявки будут пересмотрены банком по новым условиям. Помимо этого, рефинансирование ранее взятой ипотеки будет доступно только семьям с детьми до шести лет, а также семьям, у которых есть ребенок с инвалидностью, уточнил специалист.

Как сообщил Минфин, программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Москвичи, жители Московской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга смогут получить до 12 миллионов рублей. Для остальных регионов этот показатель — до 6 миллионов рублей.

10 июля ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, что после введения в России новых ипотечных ограничений рынок новостроек избежит 50-процентного падения продаж, но цены скорректируются в пределах 10-15 процентов.