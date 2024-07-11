США заявили о самостоятельности Украины в обеспечении своей ПВО

Белый дом: Украина должна сама обеспечивать свою ПВО без помощи НАТО

Вашингтон настаивает на том, что Украина должна сама обеспечивать свою противовоздушную оборону (ПВО) без помощи Североатлантического альянса. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

«Позиция Вашингтона состоит в том, чтобы доставить средства ПВО на территорию Украины, чтобы потом Киев мог использовать их настолько эффективно, чтобы защищать свое небо», — представитель Белого дома.

Таким образом Салливан прокомментировал отказ Польши сбивать ракеты, которые пролетают над западом Украины, с польской территории.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на жалобы украинского лидера Владимира Зеленского о нехватке военной помощи. Он заявил, что Украина получает «достаточно поддержки от западных союзников».