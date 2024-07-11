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08:00, 11 июля 2024Силовые структуры

Суд рассмотрит жалобу на решение Росздравнадзора о возобновлении работы клиники Хайдарова

Суд рассмотрит жалобу на решение о возобновлении работы клиники Хайдарова
Тимур Хайдаров

Тимур Хайдаров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Апелляционный суд рассмотрит жалобу Росздравнадзора на решение Арбитражного суда Москвы о досрочном возобновлении работы клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Жалоба будет рассмотрена 15 июня.

8 июня продюсер Яна Рудковская заявила, что клиника IQ Plastique, деятельность которой приостановили в апреле на 90 дней, откроется досрочно. По ее словам, решение о возобновлении работы медицинского учреждения принял Арбитражный суд Москвы.

В феврале сообщалось, что в клинике Хайдарова IQ Plastique была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти пациента.

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      Екатерина Кашурникова
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