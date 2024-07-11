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13:23, 11 июля 2024Из жизни

Тигр напал на двоих мужчин

В Индии тигр набросился на двоих мужчин на рисовом поле
СюжетНаводнения в Индии

Фото: Frida Lannerström / Unsplash

Двое жителей Индии стали жертвами нападения тигра. Об этом сообщает Hindustan Times.

Абдул Азиз и Ахтар Али отправились на рисовое поле, чтобы подготовить почву, когда на них набросился хищник. На их крики прибежали жители деревни. Они прогнали зверя в лес и оказали пострадавшим первую помощь. С тяжелыми травмами мужчин доставили в ближайшую больницу, сейчас их состояние стабильно.

После инцидента на место прибыла группа сотрудников Департамента лесного хозяйства, которые проводят расследование. Вероятнее всего, тигр вышел из находящегося поблизости заповедника. Он напал на людей, потому что искал пищу.

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Сильные дожди, прошедшие за последние несколько дней, привели к наводнениям в большинстве районов Национального парка Казиранга и Тигрового заповедника в Ассаме и близлежащих районах. В результате наводнений количество потенциальной добычи, доступной тиграм, заметно сократилось.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр напал на фермера, возвращавшегося домой. Хищник растерзал его и утащил на соседнее поле, где мужчину нашел его сын.

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      Антонина Черташ
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