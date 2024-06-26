Тигр утащил фермера и съел его

В Индии тигр съел возвращавшегося домой фермера

В Индии тигр напал на фермера, возвращавшегося домой. Об этом пишет Times of India.

55-летний фермер Пуранлал из Западной Бенгалии в среду, 19 июня, работал в поле вместе с 30-летним сыном Бхагваном Дасом. Из-за плохой погоды они решили вернуться домой. Дас, который шел впереди, добрался до дома, а его отец по пути отстал. Не дождавшись Пуранлала, сын пошел искать его и на следующее утро нашел его изуродованное тело.

Оказалось, что фермера растерзала тигрица, которая утащила его на соседнее поле. У Пуранлала отсутствовала одна нога, которую животное, видимо, съело, на торсе также были найдены следы укусов. По словам полицейских, несчастный случай произошел примерно в двух километрах от тигриного заповедника Пилибхит.

Жители деревни и члены семьи устроили протест после трагического случая с Пуранлалом. Глава округа Алок Кумар Сингх, окружной лесничий Анджани Кумар Шривастав и начальник полицейского участка Робин К. Сингх успокоили протестующих. По словам Шривастава, рядом с телом жертвы нашли следы тигриных лап, и сейчас ведется расследование с целью найти хищницу.

«Сын жертвы потребовал компенсацию в размере миллиона рупий (примерно миллион рублей) и работу в госорганах для одного из членов семьи вместо положенных 500 тысяч рупий (чуть больше полумиллиона рублей). Мы заверили, что приложим все усилия для удовлетворения требований и займемся этим вопросом», — сказал начальник полицейского участка.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке имени Джима Корбетта тигр бросился на машину с туристами. Инцидент попал на видео.