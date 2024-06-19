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16:40, 19 июня 2024Из жизни

Тигр бросился на посетителей национального парка и попал на видео

В Индии тигр бросился на посетителей Национального парка имени Корбетта

Тигр бросился на туристов в Национальном парке имени Джима Корбетта в Индии. Инцидент попал на видео, которое публикует Pune Pulse.

Ролик, который выложил в социальной сети секретарь главного министра штата Уттаракханд Параг Мадукар Дхакате, был снят одним из туристов. На видео попал момент, когда машина с посетителями парка остановилась около зарослей. В этот момент из кустов выскочил тигр и бросился на людей. Туристы подняли крик, тигр испугался и убежал в противоположную сторону.

Национальный парк имени Джима Корбетта является одним из старейших в Индии. Он был основан в 1936 году. На территории парка обитает более сотни видов млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных.

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      Никита Савин
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