Тигр бросился на посетителей национального парка и попал на видео

В Индии тигр бросился на посетителей Национального парка имени Корбетта

Тигр бросился на туристов в Национальном парке имени Джима Корбетта в Индии. Инцидент попал на видео, которое публикует Pune Pulse.

Ролик, который выложил в социальной сети секретарь главного министра штата Уттаракханд Параг Мадукар Дхакате, был снят одним из туристов. На видео попал момент, когда машина с посетителями парка остановилась около зарослей. В этот момент из кустов выскочил тигр и бросился на людей. Туристы подняли крик, тигр испугался и убежал в противоположную сторону.

Национальный парк имени Джима Корбетта является одним из старейших в Индии. Он был основан в 1936 году. На территории парка обитает более сотни видов млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр-людоед расправился с мужчиной и продолжил бродить около жилых домов. Лесники решили привлечь к ловле хищной кошки пятерых слонов.

