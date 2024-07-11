В атмосфере накопилось максимальное количество углекислого газа

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в 2023 году достигла максимума

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в 2023 году достигла максимума, говорится в обзоре Росгидромета.

Подсчет концентрации парниковых газов (ПГ) в атмосфере выполняется на основе результатов измерений на станциях, входящих в Глобальную службу атмосферы (ГСА). В список входят станции Териберка Кольского полуострова и Тикси на море Лаптевых, а также станции Новый Порт на берегу Обской губы и Воейково в пригороде Санкт-Петербурга. Для более точного анализа ситуации были использованы данные американской станции Барроу на Аляске.

«В 2023 году концентрация углекислого газа достигла очередного максимума. Среднегодовое значение концентрации СО2 на станции Териберка превысило 423 млн-1, а максимальные среднемесячные значения из наблюдаемых в зимние месяцы превысили 430 млн-1», — констатировали специалисты.

В 2023 году выбросы углекислого газа в мире достигли рекордных показателей в 40 гигатонн, на два процента превысив показатели 2022 года. Причиной стало рекордное потребление энергии как из возобновляемых, так и из углеводородных источников.