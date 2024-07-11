Депутат ГД Новиков связал военную помощь Запада Украине с коррупцией в сфере ВПК

Страны Запада постоянно увеличивают военную помощь Украине и расходы на оборону, чтобы «множить коррупционные схемы» в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Ридусом».

По мнению депутата, желание обогатиться также стало причиной того, что Запад продолжает поддерживать Владимира Зеленского, президентский срок полномочий которого истек в мае. «На мой взгляд, Владимир Зеленский, утратив легитимность, стал максимально удобен. Он будет с еще большим рвением решать те задачи, которые перед ним ставят. И коррупционные схемы среди этих задач имеют приоритетное значение», — считает парламентарий.

Он подчеркнул, что на Западе ВПК — самая коррупционная сфера, так как расходы на оборону часто носят закрытый характер. По его словам, западные политики говорят об угрозах со стороны России, чтобы продолжать увеличивать военную помощь Украине и получать прибыль благодаря коррупционным схемам в военной промышленности.

Ранее служащий в Вооруженных силах Украины (ВСУ) журналист Артем Ильин рассказал, что военнослужащие в окопах постоянно говорят о повальной коррупции руководства страны. По его словам, солдаты считают, что «на должности назначают тех, кто дал взятку». Ильин также подчеркнул, что среди бойцов быстро распространяется слух о покупке автомобиля Bugatti женой президента Украины Еленой Зеленской.