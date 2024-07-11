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16:11, 11 июля 2024Бывший СССР

В Херсонской области ВСУ нанесли удар по жилой многоэтажке

В Новой Каховке после удара ВСУ по жилой многоэтажке возник пожар
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Новокаховская ПРАВДА

В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Новой Каховке. Сообщение об этом опубликовала местная администрация в Telegram.

Поврежденная многоэтажка располагается на Днепровском проспекте. Уточняется, что после удара украинских военных в здании возник пожар.

«На месте работает расчет ПСЧ (пожарно-спасательной части — прим. «Ленты.ру»). Предварительно без жертв и пострадавших», — говорится в публикации.

3 июля ВСУ обстреляли Донецк. Украинские войска выпустили по Киевскому району города две ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

За два дня до этого, 1 июля, в Петровском районе Донецка кассетный боеприпас ВСУ попал в жилой многоквартирный дом. В результате удара была разрушена кровля, также повреждения получили фасад и остекление в двух зданиях.

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      Екатерина Грищенко
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