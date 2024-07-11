В России назвали провокацией обращение к Белоусову живущей в США «племянницы»

Марков счел провокацией обращение к Белоусову якобы живущей в США родственницы

Политолог Сергей Марков назвал провокацией обращение к главе Минобороны России Андрею Белоусову от якобы живущей в США «племянницы». Подробный комментарий по ситуации эксперт оставил в Telegram-канале.

Марков отметил, что женщина, которая вышла на российского министра, не является его родственницей. По мнению политолога, Белоусов с ней даже незнаком.

«Это провокация, возможно спецслужб, с целью психологического давления», — допустил он. Другой информации Марков не привел.

В конце июня глава Минобороны впервые пообщался по телефону с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Разговор состоялся по инициативе Соединенных Штатов.

Тогда сторонам удалось обсудить конфликт вокруг Украины, при этом Остин подчеркнул важность сохранения коммуникаций между американскими и российскими военными.