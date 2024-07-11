В России создали комплекс наблюдения для подводных дронов

«Росэлектроника» создала комплекс видеонаблюдения для подводных дронов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал систему видеонаблюдения для подводных дронов. Опытные образцы комплекса, который может использоваться для мониторинга акватории, подводных трубопроводов и объектов буровых платформ, уже прошли испытания, сообщили в госкорпорации.

В состав комплекса входят монохромная видеокамера с углом зрения 52 градуса и разрешением 2048 на 1536 пикселей, осветитель и блок управления. Система способна на протяжении 50 часов вести съемку объектов на удалении 2-5 метров. Максимальная глубина работы системы — три километра. Программное обеспечение комплекса получило технологию контрастно-ограниченной эквализации гистограммы изображения, которая сохраняет четкость изображение при увеличении скорости дрона. Разработку изделия ведет НИИ телевидения.

«В результате санкций возникают проблемы с поставками и сервисным обслуживанием зарубежной аппаратуры технического зрения. Кроме того, импортные камеры размещаются снаружи подводных аппаратов, что затрудняет их использование в сложных условиях. Разработка НИИ телевидения решает все эти проблемы, она интегрируется в корпус дрона и позволяет получать высокодетальные изображения», — сказал гендиректор НИИ телевидения Алексей Никитин.

В июне на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» впервые представили малогабаритный необитаемый подводный аппарат «Неон». Дрон способен нести до двух килограммов полезной нагрузки.