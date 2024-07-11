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00:11, 11 июля 2024Наука и техника

В России создали комплекс наблюдения для подводных дронов

«Росэлектроника» создала комплекс видеонаблюдения для подводных дронов

Фото: «Росэлектроника»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал систему видеонаблюдения для подводных дронов. Опытные образцы комплекса, который может использоваться для мониторинга акватории, подводных трубопроводов и объектов буровых платформ, уже прошли испытания, сообщили в госкорпорации.

В состав комплекса входят монохромная видеокамера с углом зрения 52 градуса и разрешением 2048 на 1536 пикселей, осветитель и блок управления. Система способна на протяжении 50 часов вести съемку объектов на удалении 2-5 метров. Максимальная глубина работы системы — три километра. Программное обеспечение комплекса получило технологию контрастно-ограниченной эквализации гистограммы изображения, которая сохраняет четкость изображение при увеличении скорости дрона. Разработку изделия ведет НИИ телевидения.

«В результате санкций возникают проблемы с поставками и сервисным обслуживанием зарубежной аппаратуры технического зрения. Кроме того, импортные камеры размещаются снаружи подводных аппаратов, что затрудняет их использование в сложных условиях. Разработка НИИ телевидения решает все эти проблемы, она интегрируется в корпус дрона и позволяет получать высокодетальные изображения», — сказал гендиректор НИИ телевидения Алексей Никитин.

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