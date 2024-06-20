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15:00, 20 июня 2024Наука и техника

Подводный дрон «Неон» впервые представили на МВМС

Необитаемый подводный аппарат «Неон» впервые представили на МВМС

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Малогабаритный необитаемый подводный аппарат «Неон» впервые представили на Международном военно-морском салоне (МВМС) «Флот-2024». Об этом в компании-разработчике «Подводные дроны» сообщили ТАСС.

«На МВМС представлен автономный необитаемый подводный аппарат "Неон". Платформа хороша тем, что она небольшая, бюджетная, достаточно просто модернизируемая и проста в изготовлении», — сказал собеседник агентства.

«Неон» может нести до двух килограммов полезной нагрузки, а максимальная глубина погружения составляет 50 метров. Отмечается, что при необходимости полезную нагрузку можно увеличивать.

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В компании отметили, что сейчас у нее нет прямых задач боевого применения дронов, но в перспективе «Подводные дроны» могут заняться разработкой боевых аппаратов.

В апреле компания Northrop Grumman представила первый прототип подводного дрона Manta Ray, который может получить практически неограниченную автономность.

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      Даниил Иринин
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