В российском регионе машины для бойцов СВО едва не подорвались на мине времен ВОВ

В Ростове три машины для бойцов СВО едва не подорвались на мине времен ВОВ

В Ростове-на-Дону три машины для бойцов специальной военной операции на Украине (СВО) едва не подорвались на мине, сообщил Народный фронт в Республике Хакасия.

Как сообщили в пресс-службе общественного движения, фура из Хакасии везла в зону СВО в качестве помощи три автомобиля УАЗ. В Ростове машины должны были разгрузить, чтобы отправить дальше на фронт. Однако за пять минут до разгрузки поступила команда остановить все работы — у дороги близ железнодорожной станции обнаружили мины времен Великой Отечественной войны.

На место вызвали сотрудников МЧС и саперов. Территорию оцепили на несколько часов. После того как мины обезвредили, большегруз выпустили из оцепления.

Ранее в Ростовской области в 30 километрах от Донецкой народной республики нашли выброшенные на свалку коробки с гуманитарной помощью для участников СВО.