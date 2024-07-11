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10:27, 11 июля 2024Россия

В российском регионе ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Под Краснодаром ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней в агрокомплексе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и повышенной готовности ввели в Каневском районе Краснодарского края из-за африканской чумы свиней. О происшествии в российском регионе сообщил Telegram-канал Mash.

Как выяснило издание, виной этому — очаг в агрокомплексе «Каневской Бекон» на девять тысяч голов свиней, из которых семь уже пали.

Mash утверждает, что в самом Каневском районе начал действовать режим повышенной готовности, а в Придорожном сельском поселении, где находится предприятие, — режим ЧС.

Ранее стало известно, что в Саратовской области вводили режим ЧС из-за заморозков, которые повредили часть урожая в регионе.

До этого на территории Республики Саха (Якутия) действовал режим ЧС регионального уровня.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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