Врач назвала разницу между кипяченой и бутилированной водой

Врач Залетова: польза кипяченой, бутилированной и воды из-под крана одинаковая

Польза для здоровья от бутилированной, кипяченой воды и воды из-под крана примерно одинаковая, отметила заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Разницу между разными видами питьевой воды она назвала aif.ru.

Залетова подчеркнула, что ни одно исследование не смогло убедительно доказать преимущество одного типа воды перед другим. Единственное ощутимое различие между ними, говорит эксперт, — это вкус. Поэтому она посоветовала выбирать ту воду, которая больше нравится.

Тем не менее существуют и другие нюансы, которые, по словам Залетовой, полезно знать. Так, с точки зрения микробного состава самая безопасная вода — кипяченая. Воду из-под крана пить тоже можно, но врач посоветовала ее сначала фильтровать.

Залетова добавила, что не стоить без рекомендации врача пить лечебно-минеральные воды. Она пояснила, что они обогащены различными микроэлементами, которые не всегда нужны организму.

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