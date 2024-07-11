Выросло число жертв взрыва на насосной станции в Волгограде

Число жертв взрыва газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех

Число жертв взрыва газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех. Об этом сообщили коммунальные службы города, заявление приводит ТАСС.

Как рассказали в городской коммунальной службе, за ночь с 10 на 11 июля сотрудникам удалось частично выкачать сточные воды из помещения насосной станции, благодаря чему спасатели смогли найти тело работника.

Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля в Красноармейском районе.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.