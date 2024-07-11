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09:00, 11 июля 2024Россия

Выросло число жертв взрыва на насосной станции в Волгограде

Число жертв взрыва газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех
СюжетВзрыв в Волгограде

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Число жертв взрыва газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех. Об этом сообщили коммунальные службы города, заявление приводит ТАСС.

Как рассказали в городской коммунальной службе, за ночь с 10 на 11 июля сотрудникам удалось частично выкачать сточные воды из помещения насосной станции, благодаря чему спасатели смогли найти тело работника.

Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля в Красноармейском районе.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

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      Марк Леонов
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