Для Windows 10 выйдет последнее крупное обновление

Корпорация Microsoft выпустит для устаревшей Windows 10 последнее крупное обновление. Об этом сообщает издание Digital Trends.
Журналисты медиа напомнили, что активная бесплатная поддержка Windows 10 закончится в октябре 2025 года. В ближайшие месяцы ОС получит свое последнее крупное обновление. Главной особенностью апдейта окажется сервис искусственного интеллекта (ИИ) Microsoft Copilot, который получит отдельное приложение.
Copilot доступен в Windows 10 и ранее, однако сервис работал в качестве виджета, закрепленного на панели задач. После установки специального обновления KB5040427 Copilot будет доступен в виде отдельной программы с возможностью гибкой настройки.
Последнее глобальное обновление для Windows 10 окажется обязательным, от его установки нельзя будет отказаться. В материале говорится, что, хотя Copilot рассчитан на мощные компьютеры, некоторые функции сервиса на основе ИИ будут работать даже на старых устройствах. Минимальные требования для работы приложения — экран с разрешением не менее 720 пикселей и 4 гигабайт оперативной памяти.
В конце июня журналисты издания Neowin заявили, что продлить срок жизни Windows 10 можно будет с помощью независимых разработчиков. Последние будут выпускать для ОС платные обновления как минимум до 2030 года.