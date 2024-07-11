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16:25, 11 июля 2024Наука и техника

Для Windows 10 выйдет последнее крупное обновление

Digital Trends: для Windows 10 выйдет последнее глобальное обновление

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft выпустит для устаревшей Windows 10 последнее крупное обновление. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты медиа напомнили, что активная бесплатная поддержка Windows 10 закончится в октябре 2025 года. В ближайшие месяцы ОС получит свое последнее крупное обновление. Главной особенностью апдейта окажется сервис искусственного интеллекта (ИИ) Microsoft Copilot, который получит отдельное приложение.

Copilot доступен в Windows 10 и ранее, однако сервис работал в качестве виджета, закрепленного на панели задач. После установки специального обновления KB5040427 Copilot будет доступен в виде отдельной программы с возможностью гибкой настройки.

Последнее глобальное обновление для Windows 10 окажется обязательным, от его установки нельзя будет отказаться. В материале говорится, что, хотя Copilot рассчитан на мощные компьютеры, некоторые функции сервиса на основе ИИ будут работать даже на старых устройствах. Минимальные требования для работы приложения — экран с разрешением не менее 720 пикселей и 4 гигабайт оперативной памяти.

В конце июня журналисты издания Neowin заявили, что продлить срок жизни Windows 10 можно будет с помощью независимых разработчиков. Последние будут выпускать для ОС платные обновления как минимум до 2030 года.

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      Андрей Ставицкий
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