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00:15, 29 июня 2024Наука и техника

Назван способ продлить жизнь Windows 10

Neowin: сроки работы Windows 10 можно продлить до 2030 года

Фото: Surface / Unsplash

Продлить сроки жизни Windows 10 можно будет с помощью сторонних разработчиков. Об этом сообщает издание Neowin.

По словам журналистов, существуют энтузиасты и стартапы, которые выпускают альтернативные патчи безопасности для устаревших версий Windows. Таким образом, с их помощью владельцы ПК могут и дальше пользоваться Windows 10 — даже после октября 2025 года, когда Microsoft прекратит поддержку системы.

В качестве примера специалисты назвали фирму 0patch, которая выпускает микро-патчи безопасности для Windows. В конце июня представители сервиса пообещали предоставлять пользователям Windows 10 альтернативные обновления как минимум в течение пяти лет после завершения официальной поддержки. Таким образом, Windows 10 будет работать до 2030 года.

В Neowin добавили, что энтузиасты будут выпускать небольшие обновления, которые представляют из себя файлы настроек процессора. Таким образом можно быстро устанавливать небольшие патчи, не перезагружая систему. В случае, если 0patch обнаружит проблемы, то специалисты фирмы смогут отозвать апдейт и исправить его.

В начале июня журналисты издания ZDNet перечислили альтернативные Windows 11 операционные системы. Вместо установки новой версии Windows авторы предложили пользователям попробовать перейти на Linux или ChromeOS.

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      Андрей Ставицкий
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