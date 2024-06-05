Перечислены способы не переходить на Windows 11

Авторы ZDNet предложили альтернативу Windows 11 — Windows 10, Linux или ChromeOS

Журналисты издания ZDNet перечислили альтернативные Windows 11 операционные системы. Рекомендации опубликованы на сайте медиа.

По словам специалистов, часто для установки Windows 11 требуется новый компьютер. Кроме того, многим потребителям новая ОС не нравится, однако пользоваться Windows 10 будет сложно — в октябре 2025 года закончится поддержка системы. Эксперты предложили варианты, как не переходить на Windows 11 и остаться с удобной ОС.

В первую очередь авторы рекомендовали продолжить пользоваться Windows 10. Однако, если компьютер будет подключен к интернету, то буквально при каждом включении будет появляться напоминания обновить ПК. Также журналисты предложили рассмотреть вариант продлить поддержку ОС, подписавшись на платные обновления Microsoft.

В материале отмечается, что на рынке есть несколько простых, удобных и бесплатных операционных систем. К ним отнесли Linux, которая является основой многих ОС, и ChromeOS — бесплатную систему от Google.

Кроме того, существует вариант перейти на Windows 11 даже со старым компьютером. Для этого многие энтузиасты создали утилиты, которые позволяют обойти проверку системных требований при установке ОС.

В начале лета стало известно, что корпорация Microsoft продолжила агрессивную рекламную кампанию своей новой ОС среди пользователей Windows 10. Так, владельцам ПК начали показывать два новых типа баннеров.