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20:50, 4 июня 2024Наука и техника

Пользователей Windows 10 призвали немедленно обновиться

Microsoft продолжила агрессивно рекламировать Windows 11

Фото: Dell / Unsplash

Корпорация Microsoft продолжила агрессивную рекламную кампанию своей новой ОС среди пользователей Windows 10. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Американская компания не в первый раз распространяет среди пользователей Windows 10 полноэкранные баннеры — на это в том числе жаловались владельцы ПК в апреле. Журналисты медиа заметили, что в июне компания начала распространять два вида баннеров.

Первый из них предназначен для пользователей, которые имеют компьютеры, не отвечающие минимальным системным требованиям Windows 11. Таким потребителям Microsoft сообщает, что их компьютер не подходит для установки новой системы и призывает немедленно перейти на другое устройство.

Пользователи, которые имеют компьютеры, подходящие для обновления, получают иную рекламу. В ней отмечается, что поддержка Windows 10 прекратится в октябре 2025 года, и после этого срока компания перестанет присылать патчи безопасности. С обновлением для Windows 11 Microsoft призывает начать «новое путешествие» и перечисляет преимущества актуальной ОС.

По словам журналистов Windows Latest, нет ничего удивительного в том, что Microsoft активно продвигает новую систему. По данным StatCounter, Windows 11 значительно уступает Windows 10 по популярности, доля которой составляет почти 70 процентов.

В конце мая корпорация Microsoft перечислила причины для обновления до актуальной версии Windows. В числе преимуществ новой ОС в компании назвали обновленный интерфейс, виджеты, умные рекомендации в меню «Пуск».

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      Андрей Ставицкий
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