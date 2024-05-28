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19:38, 28 мая 2024Наука и техника

Microsoft назвала преимущества Windows 11

gHacks: Microsoft перечислила пользователям причины обновиться до Windows 11

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft перечислила причины для обновления до актуальной версии Windows. Об этом сообщает издание gHacks.

Журналисты медиа обратили внимание, что на сайте поддержки Microsoft появилась таблица со сравнением Windows 10 и 11. В ней представители компании назвали преимущества актуальной ОС перед устаревшей. К ним отнесли новый пользовательский интерфейс, который «приятен для глаз и прост в использовании», виджеты, умные рекомендации в меню «Пуск», вкладки в «Проводнике» и режим энергосбережения.

Также в компании назвали опции, которые основаны на искусственном интеллекте (ИИ) и которых нет в Windows 10. Специалисты отметили интеллектуальный контроль приложений, «живые субтитры», эффекты Windows Studio для видеозвонков, оптимизация разрешения в играх.

В том числе на сайте Microsoft перечислены уникальные функции устаревшей Windows 10, которых уже нет в новой версии операционной системы — живые плитки, браузер Internet Explorer, фиксированная панель задач. Поддержка Windows 10 будет прекращена в октябре 2025 года.

В конце мая корпорация Microsoft ввела новые правила для обновления компьютеров на базе Windows. В новой версии ОС корпоративные пользователи смогут отложить обновления, запланировав их на определенную дату.

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      Андрей Ставицкий
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