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20:05, 27 мая 2024Наука и техника

Обновления Windows впервые разрешили откладывать

Microsoft разрешила откладывать установку обновлений Windows

Фото: Clint Patterson / Unsplash

Корпорация Microsoft ввела новые правила для обновления компьютеров на базе Windows. Об этом сообщается на сайте портала поддержки компании.

Новые возможности станут доступны корпоративным пользователям ОС семейства Windows. В компании рассказали, что имеющий под своим контролем несколько компьютеров IT-администратор может выбирать, на какие устройства нужно установить обновление немедленно, а на какие апдейт будет загружен позднее.

Представители корпорации отметили, что ранее все обновления системы помечались как обязательные, и поэтому устанавливались на ПК немедленно. Впервые IT-администраторы получат больше свободы в работе с обновлениями.

В Microsoft подчеркнули, что операторы группы устройств могут рассчитать план обновлений таким образом, чтобы все компьютеры одновременно не были недоступны для работы. Также такой подход позволит защититься в случае, если апдейт будет установлен с ошибкой.

«Отсрочка получения обновлений выгодна, когда развертывание может помешать более важным делам», — заявили в фирме. Функция будет доступна корпоративным пользователям в ближайшем обновлении ОС.

В конце февраля стало известно, что компания Microsoft начала тестировать метод обновления Windows без перезагрузки компьютера. Подобным образом происходит процесс установки апдейтов в некоторых версиях Windows Server и на консолях Xbox.

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      Андрей Ставицкий
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