Обновления Windows впервые разрешили откладывать

Microsoft разрешила откладывать установку обновлений Windows

Корпорация Microsoft ввела новые правила для обновления компьютеров на базе Windows. Об этом сообщается на сайте портала поддержки компании.

Новые возможности станут доступны корпоративным пользователям ОС семейства Windows. В компании рассказали, что имеющий под своим контролем несколько компьютеров IT-администратор может выбирать, на какие устройства нужно установить обновление немедленно, а на какие апдейт будет загружен позднее.

Представители корпорации отметили, что ранее все обновления системы помечались как обязательные, и поэтому устанавливались на ПК немедленно. Впервые IT-администраторы получат больше свободы в работе с обновлениями.

В Microsoft подчеркнули, что операторы группы устройств могут рассчитать план обновлений таким образом, чтобы все компьютеры одновременно не были недоступны для работы. Также такой подход позволит защититься в случае, если апдейт будет установлен с ошибкой.

«Отсрочка получения обновлений выгодна, когда развертывание может помешать более важным делам», — заявили в фирме. Функция будет доступна корпоративным пользователям в ближайшем обновлении ОС.

В конце февраля стало известно, что компания Microsoft начала тестировать метод обновления Windows без перезагрузки компьютера. Подобным образом происходит процесс установки апдейтов в некоторых версиях Windows Server и на консолях Xbox.