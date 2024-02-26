Windows 11 будет обновляться без перезагрузки ПК

Windows Central: Microsoft начнет обновлять Windows без перезагрузки компьютера

Компания Microsoft начала тестировать новый метод обновления Windows. Об этом сообщает издание Windows Central.

По информации журналистов медиа, специалисты фирмы разработали так называемые горячие исправления (hot patching) — апдейты системы, которые устанавливаются в фоновом режиме. От обычных обновлений безопасности они отличаются тем, что не требуют перезагрузки компьютера после установки.

Журналисты отметили, что патчи безопасности, как правило, выходят для Windows 11 раз в месяц. После завершения установки система требует перезагрузить ПК. «Если есть что-то, что пользователи ненавидят в Windows, так это обновления, прерывающие ваш рабочий процесс или игровой сеанс всплывающим окном с просьбой перезагрузить компьютер», — отметили авторы Windows Central.

По данным издания, в Microsoft начали тестировать новый способ обновления в актуальной сборке Windows 11 Dev Channel. По словам авторов, новый метод напоминает собой процесс установки апдейтов в некоторых версиях Windows Server и на консолях Xbox.

Ранее в корпорации Microsoft рассказали, что обновление совместимых компьютеров до версии Windows 11 23H2 произойдет автоматически. В компании отметили, что будут использовать искусственный интеллект (ИИ), который обеспечит плавное обновление.