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15:42, 26 февраля 2024Наука и техника

Windows 11 будет обновляться без перезагрузки ПК

Windows Central: Microsoft начнет обновлять Windows без перезагрузки компьютера

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Globallookpress.com

Компания Microsoft начала тестировать новый метод обновления Windows. Об этом сообщает издание Windows Central.

По информации журналистов медиа, специалисты фирмы разработали так называемые горячие исправления (hot patching) — апдейты системы, которые устанавливаются в фоновом режиме. От обычных обновлений безопасности они отличаются тем, что не требуют перезагрузки компьютера после установки.

Журналисты отметили, что патчи безопасности, как правило, выходят для Windows 11 раз в месяц. После завершения установки система требует перезагрузить ПК. «Если есть что-то, что пользователи ненавидят в Windows, так это обновления, прерывающие ваш рабочий процесс или игровой сеанс всплывающим окном с просьбой перезагрузить компьютер», — отметили авторы Windows Central.

По данным издания, в Microsoft начали тестировать новый способ обновления в актуальной сборке Windows 11 Dev Channel. По словам авторов, новый метод напоминает собой процесс установки апдейтов в некоторых версиях Windows Server и на консолях Xbox.

Ранее в корпорации Microsoft рассказали, что обновление совместимых компьютеров до версии Windows 11 23H2 произойдет автоматически. В компании отметили, что будут использовать искусственный интеллект (ИИ), который обеспечит плавное обновление.

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      Андрей Ставицкий
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