Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:50, 22 февраля 2024Наука и техника

Microsoft принудительно обновит ПК пользователей

The Register: Microsoft обновит ПК на Windows до версии 23H2 автоматически

Фото: Pxhere

В корпорации Microsoft рассказали, что обновление совместимых компьютеров до версии Windows 11 23H2 произойдет автоматически. Об этом сообщает издание The Register.

В компании отметили, что начнут более широко разворачивать актуальную версию своей ОС на устройствах потребителей. По большей части новую версию будут принудительно устанавливать на девайсах, которые работают под управлением Windows 11 21H2. Ее поддержка завершилась 10 октября 2023 года.

Представители корпорации напомнили, что техническая поддержка версии 23H2 будет актуальна до 11 ноября 2025 года. Автоматическое развертывание обновления будет происходить поэтапно. В Microsoft отметили, что будут использовать искусственный интеллект (ИИ), который обеспечит плавное обновление.

По словам журналистов медиа, принудительное обновление может разочаровать пользователей Windows 11 21H2. «Проблемы с исправлениями и обновлениями в порядке вещей, и клиенту простительно придерживаться того, что, как он знает, работает», — подытожили авторы.

В середине февраля стало известно, что компания Microsoft ограничит работу актуальной ОС Windows на компьютерах, которые имеют старые процессоры. К ним относятся такие популярные серии, как Intel Core 2 Duo и AMD Barcelona.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав». Путин ответил на оскорбления Байдена

      Двух российских подростков заподозрили в нападении с ножом и краже

      ВСУ получили десятки эвакуационных бронемашин М113 и ждут еще сотни

      Microsoft принудительно обновит ПК пользователей

      Иностранец познакомился с россиянкой на сайте знакомств и изнасиловал ее

      Эмили Ратаковски примерила платье с глубоким декольте без бюстгальтера

      Пациент больницы угнал машину скорой помощи и пропал

      Путин после Казани прибыл в Чувашию

      МВФ признал зависимость Украины от международной помощи

      Россиянин получил срок за жестоко избитую сожительницу и ее знакомого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше