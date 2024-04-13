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04:30, 13 апреля 2024Наука и техника

Названа причина появления полноэкранной рекламы в Windows 10

Пользователям Windows 10 начали показывать рекламу из-за окончания поддержки ОС

Фото: Christin Hume / Unsplash

Пользователям ПК на базе Windows 10 начали демонстрировать полноэкранную рекламу. На это обратили внимание авторы издания Windows Central.

Об этом, в том числе, рассказали посетители Reddit. Автор публикации на площадке под ником Woopinah9 заявил, что на его ПК появилась реклама на весь экран, пока он работал. Пост собрал почти 400 лайков. Журналисты Windows Central объяснили, что таким образом Microsoft напоминает, что окончание поддержки Windows 10 близка к завершению.

Поддержка устаревшей Windows 10 закончится 14 октября 2025 года — после этого Microsoft будет выпускать только платные обновления для системы. Специалисты назвали полноэкранную рекламу назойливой по той причине, что на баннере нет кнопки «Не показывать никогда».

В рекламе Microsoft благодарит потребителей за лояльность к Windows 10, но отмечает, что после октября 2025 года пользоваться системой будет небезопасно. В качестве альтернативы компания предлагает бесплатно обновиться до Windows 11.

В конце февраля 2023 года журналисты издания Neowin заметили, что Microsoft начала размещать полноэкранную рекламу Edge на страницах загрузки браузера Chrome. Компанию обвинили в недобросовестной конкуренции.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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