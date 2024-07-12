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10:38, 12 июля 2024Силовые структуры

Бывшего сотрудника ОБСЕ осудили за шпионаж в ДНР

В ДНР суд приговорил бывшего сотрудника ОБСЕ Голда за шпионаж

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 14 годам колонии строгого режима 56-летнего бывшего сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вадима Голда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Мужчину признали виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Голд был ассистентом по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины. По версии следствия, в декабре 2021 года осужденный находился в ДНР и собирал информацию об объектах промышленности республики для иностранной разведки. В дальнейшем по этим объектам наносились ракетные удары, которые принесли ущерб на более чем 96,9 миллиона рублей.

Ранее Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) заочно приговорил к 19 годам лишения свободы гражданина Великобритании, бывшего сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за шпионаж.

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