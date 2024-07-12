Испытания ледокола «Евпатий Коловрат» завершили

Госиспытания построенного для ТОФ ледокола «Евпатий Коловрат» завершили

Государственные испытания дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» проекта 21180М, который построили для Тихоокеанского флота (ТОФ), завершили. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ, передает ТАСС.

«В Петропавловске-Камчатском завершились заводские испытания многофункционального корабля ледового класса "Евпатий Коловрат" для отряда вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке России. В ближайшее время в Петропавловске-Камчатском состоится церемония подъема Военно-морского флага и прием в состав ВМФ ледокола "Евпатий Коловрат"», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что госиспытания ледокола также завершены. В ходе их проведения представители завода-изготовителя проверили мореходные качества, маневренность, работу навигационного оборудования и основных систем судна.

Ранее в июле источник «Известий» сообщил, что «Евпатий Коловрат» войдет в состав ВМФ до конца июля. Ледоколы проекта 21180М предназначены для выполнения всех видов ледокольных работ при самостоятельной проводке кораблей и судов. Также эти суда можно привлекать для буксировки, оказания помощи и доставки грузов.