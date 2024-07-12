Компания Шабутдинова через суд потребовала удалить негативные отзывы о его курсах

Компания блогера и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова через суд потребовала удалить негативные комментарии о его курсах. Об этом сообщает Mash в Telegram.
По данным издания, компания «Like Центр» подала в суд иск с просьбой признать негативные комментарии о курсах блогера в сети порочащими репутацию фирмы. Однако суд не признал отзывы на инфопродукты таковыми. Отмечалось, что недовольные курсами выразили субъективное мнение, что не является нарушением закона.
В июне стало известно, что в отношении Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел. В настоящее время блогеру грозит наказание до десяти лет лишения свободы.
Блогера задержали в ноябре 2023 года. Он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих курсов. Также отмечалось, что в деле Шабутдинова насчитывалось 73 эпизода мошенничества.