Компания Шабутдинова через суд потребовала удалить негативные отзывы о его курсах

«Like Центр» через суд потребовал удалить негативные отзывы о курсах Шабутдинова

Компания блогера и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова через суд потребовала удалить негативные комментарии о его курсах. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, компания «Like Центр» подала в суд иск с просьбой признать негативные комментарии о курсах блогера в сети порочащими репутацию фирмы. Однако суд не признал отзывы на инфопродукты таковыми. Отмечалось, что недовольные курсами выразили субъективное мнение, что не является нарушением закона.

В июне стало известно, что в отношении Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел. В настоящее время блогеру грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Блогера задержали в ноябре 2023 года. Он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих курсов. Также отмечалось, что в деле Шабутдинова насчитывалось 73 эпизода мошенничества.