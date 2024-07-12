Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 12 июля 2024Россия

В Госдуме указали на риск в идее выплат за приведенных в военкомат близких

Синельщиков указал на риск в идее платить за приведенных в военкомат близких

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков оценил введенную в Татарстане практику, в рамках которой приводящим близких в военкомат россиянам предлагается платить 100 тысяч рублей за каждого контрактника. В беседе с «Лентой.ру» депутат увидел риск в этой идее, пояснив, что отдельные граждане могут злоупотреблять этой возможностью.

Ранее на сайте «Герои Татарстана», где ведется набор военнослужащих по контракту, жителям региона предложили приводить друзей и близких в военкоматы за денежную выплату. Размер выплаты для тех, кто привел будущего контрактника, составляет 100 тысяч рублей.

«Это вопрос целесообразности, власть может на такие вещи расходовать деньги, лишь бы это было оформлено соответствующими постановлениями, чтобы это все было легально, это дело властей», — сказал Синельщиков.

Можно найти способ так зарабатывать. Прослышав, что кто-то собрался идти в армию, побежали поскорее получить деньги. (...) Если это очень широко распространить на всю страну, еще и принять какие-то законы, не исключено, что люди будут на этом зарабатывать

Юрий Синельщиковпервый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

11 июля в Госдуме прокомментировали итоги весеннего призыва, который завершится 15 июля. Замглавы оборонного комитета нижней палаты Андрей Красов сообщил, что поставленные Минобороны в части набора задачи выполняются, а итоги призывной кампании будут подведены после ее окончания.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Контрактник открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области и сбежал с автоматом. Есть погибшие

      Россиянка поселила у себя сто кошек и разгневала соседей

      В российской школе мигранты клеймили учеников раскаленным железом

      Маск прокомментировал оговорку Байдена

      «Роснефть» и «Иннопрактика» отправили научно-исследовательские экспедиции в Белое море

      В черепе годовалой девочки нашли ее сестру-близнеца

      Российский боксер-чемпион отправился в зону СВО

      В США назвали эффект от оговорки Байдена о Путине на речь про усиление НАТО

      В повышении зарплат некоторым россиянам увидели опасность

      В Госдуме указали на риск в идее выплат за приведенных в военкомат близких

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше