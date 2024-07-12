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09:58, 12 июля 2024Россия

Россиянам предложили приводить близких в военкоматы за деньги

В Татарстане предложили приводить близких в военкоматы за 100 тысяч рублей

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Жителям Татарстана предложили приводить друзей и близких в военкоматы за денежную выплату. Об этом сообщается на сайте «Герои Татарстана», где ведется набор военнослужащих по контракту.

Размер выплаты для тех, кто привел будущего контрактника, составляет 100 тысяч рублей. Как указывается на портале, приводить в военкоматы россиян смогут не только их родственники — выплата будет положена также самим сотрудникам военкоматов, районных администраций, а также «любым физическим лицам, которые привлекли кандидата». Получить деньги не смогут те, кто ушел в добровольческие отряды, а также подследственные и бывшие заключенные.

Отмечается, что из суммы будет вычтен НДФЛ, причем для физлиц с доходом выше пяти миллионов в год он будет выше и составит 15 процентов.

Ранее в Госдуме рассказали о подготовке новых льгот для военных — нижняя палата парламента разрабатывает льготы для тех, кто воевал в Донбассе против Вооруженных сил Украины еще с 2014 года.

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      Марк Леонов
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