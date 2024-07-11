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07:00, 12 июля 2024Россия

В Госдуме рассказали о подготовке новых льгот для военных

Депутат Бессараб: Дума разрабатывает льготы для воюющих в Донбассе с 2014 года

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Госдума разрабатывает льготы для тех, кто воевал в Донбассе против Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще с 2014 года, рассказала член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она поделилась подробностями подготовки новых льгот для военных.

«Мы ежемесячно на постоянной основе расширяем те социальные гарантии и льготы, которые сегодня положены нашим ребятам, защищающим интересы России на полях специальной военной операции, членов их семей. (…) Они постоянно вводятся», — объяснила депутат.

Мы сейчас вводим ряд социальных гарантий и льгот, кто непосредственно сегодня работает над защитой Отечества, но и для тех, кто на Донбассе, в Луганске с 2014 года вел такую работу по приближению сегодняшней победы, и вносим ряд изменений для новых регионов, в том числе в пенсионное законодательство, региональное законодательство. Я думаю, эта работа будет продолжена

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Она также напомнила, что сейчас для участников российской специальной военной операции действуют различные социальные гарантии и льготы как на федеральном уровне, так и на региональном. Также некоторые меры распространяются и на членов семей военных. Они касаются ежемесячных выплат, льгот при поступлении в учебные заведения, помощи в трудоустройстве и сохранении рабочего места на время участия в боевых действиях, а также многого другого.

Ранее россиянам назвали средний размер военной пенсии после индексации.

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