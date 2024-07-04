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06:01, 5 июля 2024Россия

Назван средний размер военной пенсии после индексации

Депутат Бессараб: военная пенсия после индексации вырастет до 41 600 рублей
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Военные пенсионеры после индексации выплат на 5,1 процента в октябре в среднем получат прибавку в 600 рублей, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она назвала средний размер выплат после увеличения.

Средняя пенсия на сегодняшний день у военных пенсионеров составляет примерно 41 тысячу рублей, будет составлять в среднем 41 600 рублей. Но по категориям, конечно, она разнится

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

По словам депутата, изначально было запланировано повысить выплаты на меньшую сумму.

«В проекте бюджета в запланированном повышении у нас стояла совершенно иная цифра. Но с учетом того, что выросла инфляция, а по данным Росстата она составила 5,1 процента, была обозначена индексация в размере 5,1 процента. И теперь замещение денежного довольствия для военных пенсионеров составит 89,83 процента, то есть до 100 процентов останется совсем немного. Нужно сказать, что, если бы мы шли путем, который прописан в законодательстве, а именно 2 процента в год, то на сегодняшний день у нас достигнуто было бы 78 процентов замещения, все-таки это большая разница», — сказала она.

4 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об индексации военной пенсии на 5,1 процента с 1 октября 2024 года. Повышение коснется примерно трех миллионов человек, отметили авторы законопроекта. Сумму индексации будут рассчитывать, исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Пенсии военным в отставке зависят от окладов по должности и званию, продолжительности службы и надбавок. При расчетах учитывают понижающий коэффициент, то есть военный пенсионер будет получать не всю сумму довольствия, а только часть согласно этому показателю. Его установили в 2012 году в размере 54 процента, планируя поднимать ежегодно на 2 процента.

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