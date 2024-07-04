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14:34, 4 июля 2024Экономика

В России одобрили увеличение военных пенсий

Госдума одобрила индексацию военных пенсий на 5,1 % с 1 октября
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России одобрили увеличение военных пенсий с 1 октября. Об этом со ссылкой на принятое Госдумой решение сообщает РИА Новости.

В четвертом квартале 2024 года военные пенсии индексируют на 5,1 процента. Повышение коснется около трех миллионов человек, отмечают авторы законопроекта.

Сумму индексации будут рассчитывать исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. При индексации учтут все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет. Средний рост пенсий составит не менее 1300 рублей.

Принятый законопроект предусматривает в том числе увеличение денежного довольствия, учитываемого при расчете военных пенсий. По новым нормам, с 1 октября 2024 года так называемый понижающий коэффициент вырастет до 89,83 процента от суммарного денежного довольствия российских военнослужащих.

По оценке главы Минфина Антона Силуанова, на реализацию инициативы потребуется 2,7 миллиарда рублей. С учетом изменения понижающего коэффициента средний размер военной пенсии в стране с октября этого года должен будет составить 41,6 тысячи рублей, уточнял глава ведомства.

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