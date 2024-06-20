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17:32, 20 июня 2024Экономика

Госдума одобрила повышение военных пенсий

Госдума приняла в первом чтении законопроект о росте военных пенсий с 1 октября
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении военных пенсий в России на 5,1 процента с 1 октября 2024 года. Такое увеличение соцвыплат одобрили с учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны, сообщает ТАСС.

Изначально планировалось, что военные пенсии с октября увеличатся на 4,5 процента. Однако на фоне уточненного прогноза по инфляции в правительстве решили повысить индексацию подобных соцвыплат на 0,6 процентных пункта (п.п.).

Принятый в первом чтении законопроект предусматривает в том числе увеличение денежного довольствия, учитываемого при расчете военных пенсий. Согласно новым нормам, с 1 октября 2024 года так называемый понижающий коэффициент вырастет до 89,83 процента от суммарного денежного довольствия российских военнослужащих.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что на реализацию этой инициативы потребуется 2,7 миллиарда рублей. В федеральном бюджете есть для этого все необходимые ресурсы. С учетом изменения понижающего коэффициента средний размер военной пенсии в стране с октября этого года должен будет составить 41,6 тысячи рублей, уточнял глава ведомства.

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