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09:29, 12 июля 2024Спорт

Месси высказался о будущем в сборной Аргентины

Месси намекнул на скорое завершение карьеры в сборной Аргентины

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о будущем в сборной Аргентины. Его слова приводит The Mirror US.

Игрок намекнул на то, что его карьера в национальной команде близка к завершению. «Я получаю огромное удовольствие. Равно как и Анхель Ди Мария с Николасом Отаменди, понимаю, что это заключительные битвы», — отметил нападающий.

В ночь на понедельник, 15 июля, сборная Аргентины сыграет в финале Кубка Америки-2024. Месси и его партнерам будет противостоять команда Колумбии.

Форвард вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира и выиграл Кубок Америки. В его активе 109 голов в 186 матчах в составе национальной команды, за которую он дебютировал в 2005 году.

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      Алексей Гусев
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