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15:42, 12 июля 2024Россия

Момент аварии с замминистра российского региона попал на видео

Авария с замминистра промышленности Алтайского края Локтюшовым попала на видео

Авария с автомобилем, в котором находился замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов попала на видео. Кадры с камеры видеорегистратора публикует Telegram-канал Shot.

Судя по выложенным кадрам, автомобиль с чиновником в условиях плохой видимости выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, видеорегистратор которой вел запись.

Известно, что ДТП произошло на 218-м километре Чуйского тракта в Алтайском крае. Врачи не смогли спасти ни Локтюшова, ни водителя машины, с которой столкнулся автомобиль, в котором ехал замминистра.

Ранее сообщалось, что глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

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      Марк Леонов
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