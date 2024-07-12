Момент аварии с замминистра российского региона попал на видео

Авария с замминистра промышленности Алтайского края Локтюшовым попала на видео

Авария с автомобилем, в котором находился замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов попала на видео. Кадры с камеры видеорегистратора публикует Telegram-канал Shot.

Судя по выложенным кадрам, автомобиль с чиновником в условиях плохой видимости выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, видеорегистратор которой вел запись.

Известно, что ДТП произошло на 218-м километре Чуйского тракта в Алтайском крае. Врачи не смогли спасти ни Локтюшова, ни водителя машины, с которой столкнулся автомобиль, в котором ехал замминистра.

Ранее сообщалось, что глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко устроил ДТП и скрылся с места происшествия.