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16:14, 12 июля 2024Бывший СССР

Москва уличила НАТО в разводе украинцев

Захарова: мост Киева в НАТО разводной, потому что разводит украинцев
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России уличили НАТО в разводе украинцев. Соответствующее заявление сделала официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, «мост» Киева в Североатлантический альянс является «разводным со всех точек зрения». Дипломат также обратила внимание, что длина данного «моста» пока не определена.

«Есть еще и символическое значение. Действительно, мост этот в НАТО для Украины разводной, потому что разводит граждан Украины. Жалко, обидно, но нужно это признавать», — объяснила Захарова. Официальный представитель МИД России добавила, что Запад будет поднимать и соединять «мост», когда ему это будет выгодно.

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      Екатерина Грищенко
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