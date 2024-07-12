Захарова: мост Киева в НАТО разводной, потому что разводит украинцев

В Министерстве иностранных дел России уличили НАТО в разводе украинцев. Соответствующее заявление сделала официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, «мост» Киева в Североатлантический альянс является «разводным со всех точек зрения». Дипломат также обратила внимание, что длина данного «моста» пока не определена.

«Есть еще и символическое значение. Действительно, мост этот в НАТО для Украины разводной, потому что разводит граждан Украины. Жалко, обидно, но нужно это признавать», — объяснила Захарова. Официальный представитель МИД России добавила, что Запад будет поднимать и соединять «мост», когда ему это будет выгодно.

Ранее стало известно об отсутствии в Белом доме консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО. По словам старшего директора по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкла Карпентера, в этом году президент Украины Владимир Зеленский покинул саммит НАТО в Вашингтоне с обещаниями постоянной поддержки и «моста» к членству в альянсе.