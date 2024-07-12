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19:13, 12 июля 2024Из жизни

Мужчина в леопардовом комбинезоне украл хомяков и уснул на скамейке

В США поймали мужчину в леопардовом комбинезоне, укравшего хомяков

Кадр: Daily Mail

В американском штате Огайо полицейские арестовали мужчину, спящего на скамейке с хомяками в карманах. Его подозревают во взломе нескольких магазинов в торговом центре, сообщает WSYX.

По версии полиции, около двух часов ночи 31-летний Мэттью Панкейк выбил стекло входных дверей обувного магазина, ворвался в ресторан, а затем в зоомагазин. Предполагается, что в зоомагазине Панкейк камнем разбил вольеры, из-за чего многие животные сбежали. Приехавшим на вызов полицейским удалось поймать несколько кроликов, щенков и птиц. На улице они также нашли разбросанные товары из магазинов, в которые проник Панкейк.

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Полицейские обнаружили подозреваемого у парковки примерно в двух километрах от торгового центра. Он уснул на лавочке в леопардовом комбинезоне. Один из сотрудников полиции заметил движение в карманах Панкейка. Как пишет Daily Mail, оказалось, что мужчина украл в зоомагазине двух хомяков. Их изъяли, а Панкейка арестовали. Он обвиняется в вандализме и взломе с проникновением.

Ранее сообщалось, что в США полностью голый преступник напал на мужчину и отрубил ему руку. Полицейские нашли нападавшего на диване на улице.

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      Юлия Юткина
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