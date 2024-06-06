Голый преступник отрубил мужчине руку на улице и лег на диван

WPLG: в США полностью голый преступник напал на мужчину и отрубил ему руку

В США задержали преступника, который напал на мужчину с мачете на улице и отрубил ему руку. Об этом сообщает WPLG.

Около четырех часов утра во вторник, 4 июня, в полицию города Майами-Гарденс, штат Флорида, сообщили, что по улице бегает полностью голый человек. Вскоре правоохранителей вызвали на ту же улицу, но уже из-за того, что там обнаружили раненого мужчину. На месте они увидели человека с раной на ноге и отрубленной кистью. Рядом лежал окровавленный мачете. Пострадавший описал преступника, напавшего на него.

Через некоторое время патрульные заметили подходящего под описание человека. Им оказался 54-летний Тайрон Артур Райант, который лежал на диване на улице недалеко от места преступления. Его же ранее видели бегающим без одежды. После ареста он поинтересовался, жив ли пострадавший, и сказал, что хотел расправиться с ним. В отделение вызвали свидетеля, который опознал Райанта.

Мотив его поступка пока неизвестен. Мужчина рассказал полицейским, что нападение произошло рядом с домом его жены, к которой ему запрещено приближаться по решению суда. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в ЮАР пастор поймал церковного вора и отрубил ему кисти рук мачете. Пострадавший уверяет, что хотел только пройти через территорию храма.

