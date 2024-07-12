Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

Глава МВД Финляндии Рантанен: границу с РФ откроют, когда это будет безопасно

Финляндия может открыть границу с Россией, когда это станет безопасно. Такое условие назвала глава МВД страны Мари Рантанен, передает РИА Новости.

«Пункты пересечения могут открыться, когда органы безопасности оценят, что это возможно», — заявила она, отметив, что власти Финляндии продолжают оценивать ситуацию на регулярной основе.

Ранее в мае премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что Финляндия может «осторожно» открыть КПП на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. 12 июля парламент поддержал закон об отказе беженцам в убежище. По словам Орпо, тысячи россиян ждут возможности попасть на территорию Финляндии.