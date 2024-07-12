Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:54, 12 июля 2024Мир

Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

Глава МВД Финляндии Рантанен: границу с РФ откроют, когда это будет безопасно

Фото: Игорь Петров / РИА Новости

Финляндия может открыть границу с Россией, когда это станет безопасно. Такое условие назвала глава МВД страны Мари Рантанен, передает РИА Новости.

«Пункты пересечения могут открыться, когда органы безопасности оценят, что это возможно», — заявила она, отметив, что власти Финляндии продолжают оценивать ситуацию на регулярной основе.

Ранее в мае премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что Финляндия может «осторожно» открыть КПП на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. 12 июля парламент поддержал закон об отказе беженцам в убежище. По словам Орпо, тысячи россиян ждут возможности попасть на территорию Финляндии.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

      В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

      Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

      Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

      В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

      Путин одобрил поправки в закон о бюджете

      Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

      Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

      Разбившийся в Подмосковье SSJ-100 произвели в 2014 году

      Россиянкам раскрыли способ выбрать подходящее свадебное платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше