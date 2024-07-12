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09:42, 12 июля 2024Экономика

Названы последствия остановки торгов долларами и евро

РБК: российский рынок за месяц не адаптировался к остановке торгов долларами
СюжетКурс доллара:

Остановка торгов долларами и евро на Мосбирже, связанная с блокирующими санкциями Минфина США, все еще влияет на российский рынок, ее последствия проявились не полностью. О сложностях адаптации к новым условиям рассказывает РБК.

Эксперты отмечают, что участники рынка беспокоятся о манипуляции курсом валют, они не могут понять, где именно торгуются доллары и евро на межбанковском рынке. Внебиржевые торги пока не стали эффективным инструментом, что подтверждается неадекватными ценовыми движениями по внутренним курсам.

Аналитик «Финама» Александр Потавин объяснил, что иногда на межбанке доллар мог падать, а официальный курс Центробанка не менялся. По наличному доллару разница между продажей и покупкой доходила до 10-20 рублей, когда ранее она была в районе 40-50 копеек. В определении курса валют ряда развивающихся стран и вовсе «получилась полная анархия».

Экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко рассказал, что прекращение биржевых торгов недружественными валютами сделало обращение с ними дороже для юридических лиц. В случае с импортерами сложности с доступом к валюте увеличили сроки проведения платежей и комиссии за них, а все это бьет по стоимости и объемам импорта.

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев напомнил, что по-прежнему на рынок давит неопределенность с другими валютами, в первую очередь с юанем, объем торгами которого снизился. Угроза вторичных санкций не позволяет с уверенностью утверждать, что после 13 августа (срок, до которого действует лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США на сворачивание операций с Мосбиржей и рядом других структур) они сохранятся.

Подтверждая это мнение, Потавин напомнил, что на Мосбирже уже возникают проблемы с турецкой лирой, ряд крупных брокеров остановили операции с ней, также увеличены сроки ввода и вывода валюты.

По оценкам экспертов, на завершение процесса перестройки уйдет еще несколько месяцев, возможно, ее удастся завершить в третьем квартале. Однако о полноценном возврате к прежним оборотам по валюте, прозрачности сделок и уровням ликвидности говорить вряд ли придется.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в последнее время популярные на Мосбирже выпуски ценных бумаг, привязанных к доллару, остановились. Основной причиной, заставляющей эмитентов использовать только валюты дружественных стран, стали растущие вопросы к курсам доллара и евро от Центробанка.

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      Платон Щукин
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