Пару оштрафовали на 135 тысяч рублей за уборку мусора с улицы

В Великобритании пара убралась на улице и заплатила за это штраф

В Великобритании оштрафовали пару, которая добровольно убирала мусор на улице. Их заставили заплатить 1200 фунтов стерлингов (135 тысяч рублей), пишет Stoke-on-Trent Live.

Улица у дома Вероники Майк и Золтана Пинтера была завалена мусором. По их словам, отходы, оказывающиеся вне специальных контейнеров, не вывозились, что привлекало крыс, бездомных кошек и даже чаек. Пинтер и Майк решили убраться на улице самостоятельно и делали это в течение нескольких лет. Иногда к ним присоединялись и соседи.

В одну из таких уборок в конце апреля Пинтер собрал пищевые отходы и упаковки в старую картонную коробку и поставил рядом с мусорными баками, чтобы ее забрали мусорщики. Вскоре вместо благодарности он и Майк получили уведомления о штрафах величиной по 600 фунтов стерлингов за организацию несанкционированной свалки.

Майк и Пинтер отправили в совет письмо, что они невиновны, собрав для бумаги подписи соседей. Заявление пары не приняли. В конце концов Пинтер отдал требуемые деньги. Майк же выплачивает штраф по частям до сих пор, поскольку у нее нет стабильного дохода.

Пара отметила, что больше не заботится о чистоте улиц. «Мы не будем ничего делать, даже если придут крысы: теперь мы слишком боимся что-либо предпринимать», — объяснила Майк.

Ранее сообщалось, что блогер из Алжира попал за решетку из-за видео, на котором он обнимал незнакомых людей. Мужчина принес извинения, заявив, что всего лишь хотел распространять мир и любовь, тем не менее он был осужден.