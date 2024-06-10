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19:59, 10 июня 2024Из жизни

Блогер начал распространять позитив и попал за решетку

В Алжире блогер Рамзи стал обнимать людей ради позитива и попал за решетку

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Блогер из Алжира начал распространять мир и позитив и попал за решетку. Об этом сообщает Oddity Central.

30-летний Мохамед Рамзи вызвал возмущение в родной стране летом 2023 года. Он выложил в TikTok видео, где обнимал незнакомых людей. Оно было вдохновлено роликами популярного европейского видеоблогера, который получил популярность после видео с объятиями прохожих. Однако подобные действия не нашли отклика у алжирцев. Действия Рамзи публично осудили, и даже его извинения не спасли его от официальных обвинений. Ему вменили в вину непристойное поведение за объятия, а также публикацию непристойного контента за ролик с девушками в коротких юбках.

Сначала суд признал его невиновным по всем пунктам, но затем прокуратура обжаловала это решение, и его дело передали в Судебный совет Алжира. На этот раз судьи приговорили мужчину к двум месяцам тюрьмы и штрафу в размере пяти миллионов динаров (37 тысяч долларов).

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Мохамед Рамзи принес извинения, заявив, что все, что он лишь хотел распространять мир и любовь через свои видео.

Ранее сообщалось, что в США невиновную женщину схватили вместо беглянки, которую разыскивают с 1999 года. В марте шесть вооруженных федеральных агентов задержали 66-летнюю Пенни Маккарти перед, предположив, что она скрывающаяся преступница.

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      Антонина Черташ
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