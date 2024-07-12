Обнаружена причина упадка населения древней Европы

Nature: чума стала причиной упадка населения Европы каменного века

Ученые Копенгагенского и Гетеборгского университета обнаружили, что чума могла стать причиной упадка европейских земледельцев каменного века. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Специалисты проанализировали ДНК из зубов и костей 108 человек, живших около 5000 лет назад. Для этого использовался метод «глубокого дробовика», позволяющий извлекать детализированную информацию из сильно поврежденной древней ДНК. Археологический материал в основном был получен из коридорных могил в Швеции и каменного склепа в Дании.

Ученые выявили, что 17 процентов людей, чьи останки были изучены, были инфицированы чумой. При этом штамм чумы, который был самым молодым среди идентифицированных, мог иметь эпидемический потенциал.

Результаты показали, что чума была широко распространена в Скандинавии в конце каменного века. В одной из семей было зафиксировано не менее трех вспышек чумы на протяжении шести поколений. Это позволяет предположить, что чума могла быть основным фактором демографического кризиса, известного как неолитический спад. В это время произошло исчезновение значительной части земледельческого населения в Скандинавии и Северо-Западной Европе

Новые результаты опровергают предыдущие предположения, согласно которым чума не могла вызвать эпидемию в конце неолита.