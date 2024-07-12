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05:07, 13 июля 2024Мир

Президент Чехии назвал способ начать мирные переговоры России и Украины

Президент Чехии: Россию должны убедить, что она не достигнет успеха на Украине

Фото: Nina Liashonok/Reuters

Россию должны убедить, что она не достигнет успеха на Украине, в таком случае Москве может согласиться на мирные переговоры с Украиной. Такой способ начать переговоры назвал президент Украины Петр Павел, его слова приводит Seznam Zpravy.

При этом западные союзники должны обеспечивать Украину всем необходимым, уверен Павел. Также в ходе переговоров страны Запада не должны признавать частью России территории, которые ранее входили в состав Украины.

Павел также пообещал, что республика отправит на Украину по 50 тысяч боеприпасов в июле и августе в рамках чешской инициативы. С сентября до конца года поставки должны составить от 80 до 100 тысяч в месяц.

В июне президент Владимир Путин заявил, что уверен в победе России на Украине.

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      Марина Совина
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