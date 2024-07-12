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08:28, 12 июля 2024Экономика

Продавец электроники пожаловался на потребительский экстремизм россиян

«М.Видео» пожаловалось на требующих денег за некачественные смартфоны россиян

Фото: Tingshu Wang / Reuters

«М.видео-Эльдорадо» пожаловалось в МВД и Следственный комитет на россиян, которые требуют выплат за некачественные смартфоны. Об участившихся случаях «потребительского экстремизма» сообщает газета «Ведомости».

Представители продавца электроники обратили внимание, что ряд покупателей добиваются компенсаций после покупки дефектного смартфона. Как выяснилось, они самостоятельно портили технику, а недобросовестные эксперты помогали составить иски. Заключения о дефектах iPhone — от 7-го до 13-го — iPad 8, Samsung Galaxy и Samsung A71 выдавали экспертные бюро в Самарской области.

«Количество дел против торговых сетей у наиболее активных групп по защите прав потребителей может исчисляться сотнями», — отметил представитель компании.

В Московском институте электронной техники (МИЭТ) установили, что экспертизы проводились формально, заключения были необоснованными и основывались на неверных методических рекомендациях. Выявленные экспертами дефекты не были заводским браком, а стали следствием «неквалифицированного вмешательства во внутренние компоненты устройства».

В первой половине 2024 года главным каналом продаж смартфонов в России стали маркетплейсы — они заняли долю рынка в 36 процентов. По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии этого года россияне купили 14,2 миллиона смартфонов на сумму 344 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 24 процента в денежном выражении и 8 процентов — в количественном.

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      Вячеслав Агапов
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