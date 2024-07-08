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19:57, 8 июля 2024Экономика

Россияне стали чаще покупать смартфоны на маркетплейсах

РБК: маркетплейсы с долей в 36 % стали главным каналом продаж смартфонов

Фото: AngieYeoh / Shutterstock / Fotodom

Россияне стали чаще покупать смартфоны на маркетплейсах. Об этом со ссылкой на источники на рынке интернет-торговли РФ пишет РБК.

В штучном выражении доля маркетплейсов в первом полугодии 2024 года достигла 36 процентов. В то же время доля федеральных сетей («М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие), которые были главным каналом продаж в прошлом году, сократилась с 40 до 34 процентов. В розничных сетях сотовых операторов за первые шесть месяцев года было реализовано 22 процента всех смартфонов, еще 8 процентов продаж пришлось на другие каналы.

По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии этого года россияне купили 14,2 миллиона смартфонов на сумму 344 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 24 процента в денежном выражении и 8 процентов — в количественном.

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Как отметил представитель компании, крупные ретейлеры представлены также и на маркетплейсах, поэтому им попадает часть статистики торговых сетей. Гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов рассказал, что во втором квартале продажи компании на маркетплейсах выросли в три раза по сравнению с первым кварталом.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал темпы роста маркетплейсов как канала продаж смартфонов ожидаемыми. По его словам, преимуществами таких площадок для покупателя являются полнота и широта ассортимента, а также возможность сформировать комплексную корзину за счет использования эффективных алгоритмов рекомендаций.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать продукты в интернете — онлайн-продажи в 2023 году выросли сразу на 43 процента. В денежном выражении оборот составил 809 миллиардов рублей, и, по прогнозам аналитиков, в текущем году он может увеличиться до 1,2 триллиона (плюс 40 процентов).

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