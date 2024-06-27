РБК: оборот онлайн-продаж продуктов питания в России вырос за год на 43 процента

Россияне стали чаще покупать продукты в интернете — онлайн-продажи в 2023 году выросли сразу на 43 процента. Об этом со ссылкой на исследование компании IBC Real Estate пишет РБК.

В денежном выражении оборот составил 809 миллиардов рублей, и, по прогнозам аналитиков, в текущем году он может увеличиться до 1,2 триллиона (плюс 40 процентов). При этом доля онлайн в общих продажах продуктов питания по-прежнему небольшая — 3,7 процента, в 2024 году этот показатель может составить 4,3 процента, считают эксперты.

Всего за год российские покупатели сделали 607 миллионов заказов продуктов через интернет (на 48 процентов больше в годовом выражении). Ожидается, что в 2024 году этот показатель вырастет до 820 миллионов.

Ранее исследование Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) показало, что большинство (73 процента) россиян предпочитают приобретать продукты в крупных федеральных торговых сетях. Среди причин такого выбора респонденты назвали низкие цены, широкий ассортимент и близость к дому магазинов ретейлеров. Наиболее высокие цены, по мнению участников опроса, в несетевых магазинах (56 процентов) и на рынках (40 процентов).