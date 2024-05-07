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11:27, 7 мая 2024Экономика

Россияне назвали выгодные места для покупки продуктов

ИРПЭ: 73 процента россиян покупают продукты в федеральных торговых сетях

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство (73 процента) россиян предпочитают приобретать продукты в крупных федеральных торговых сетях. О выгодных местах для совершения покупок рассказали участники исследования Институте развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), о его результатах пишут «Известия».

Среди причин такого выбора респонденты назвали низкие цены, широкий ассортимент и близость к дому магазинов ретейлеров. Наиболее высокие цены, по мнению участников опроса, в несетевых магазинах (56 процентов) и на рынках (40 процентов).

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Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров рассказал, что жители некоторых регионов пожаловались на недостаточное присутствие в них крупных продуктовых сетей, из-за чего граждане отмечают нехватку магазинов у дома, в первую очередь — дискаунтеров.

Ранее стало известно, что российские магазины снизили наценку на социально значимые товары — с 2021 года она уменьшилась более чем в три раза, до 6,4 процента. В Федеральной антимонопольной службе подчеркнули, что ряд ретейлеров добровольно ограничил наценки на позиции «первой цены» по 25 категориям товаров.

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