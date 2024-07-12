Прослывший в сети секс-бомбой российский бортпроводник оказался женат

Бортпроводник российской авиакомпании, прослывший в сети секс-бомбой из-за вирусного видео, оказался женат. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Источник, ссылаясь на другие Telegram-каналы, сообщил, что 35-летний Даниил встретил свою супругу в 2023 году. В свободное время мужчина играет на гитаре и барабанах, занимается единоборствами и фитнесом.

Кроме того, выяснилось, что Даниил отказался стать официальным лицом авиакомпании, потому что не захотел оставлять полеты, «которые он обожает».

Видео с бортпроводником российской авиакомпании набрало в сети 98 тысяч репостов, 83 тысячи лайков и 2,5 тысячи комментариев. Интернет-пользователи оставили восхищенные отзывы к ролику: «Его боялась турбулентность», «Кто машину в самолет пустил?», «Тот случай, когда досмотрела инструктаж».